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Fenerbahçe evinde Real Madrid'e boyun eğdi ilk 4 şansını kabetti

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 93-67 yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, sezonu ilk 4'te bitirme şansını yitirdi.

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Mücadeleye kısa oyuncularının skor katkısıyla başlayan Real Madrid, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. İsabetli dış atışlarla oyunun kontrolünü eline alan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Beko karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-18. Sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler önünde pota altında ve hücum ribauntlarında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da tempolu giren Real Madrid, 13. dakikada Causeur'ün üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya yükseltti: 13-33. Kenardan oyuna dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko farkı kapatmaya çalışsa da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulmayı sürdüren İspanya temsilcisi, 17. dakikayı 44-28 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, devreye 49-36 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına savunmada daha etkili başladı. Hücumda da Guduric ve De Colo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle tempoyu arttıran sarı-lacivertliler, 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 50-58. Çeyreğin kalanı karşılıklı basketlere sahne olurken Real Madrid, final periyoduna 67-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Real Madrid 15-0'lık seriyle başladı. Üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında kolay sayılar bulan İspanyol ekibi, 35. dakikayı 24 sayı farkla önde geçti: 61-85. Üç sayı çizgisinin gerisinden maç boyu oldukça etkili bir performans sergileyen konuk ekip, karşılaşmayı 93-67 kazandı.

Fenerbahçe: 67 - 93: Real Madrid

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 23, Pierre 4, Guduric 7, Barthel 2, Ahmet Düverioğlu 3, Brown 16, O'Quinn 6, Kenan Sipahi, Eddie 6

Real Madrid: Laprovittola 18, Deck 19, Taylor 1, Tyus 4, Tavares 6, Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Garuba 2, Llull 8, Thompkins 6

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