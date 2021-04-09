Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya Başbakanı Draghi’nin sözlerine sert tepki

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, İtalya Başkanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda siyasi isim de küstah açıklamaya tepki gösterdi.

Abone ol

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Massimo Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.

Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Hadsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ak Parti sözcüsü Çelik: Hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn. Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz" dedi.

İbrahim Kalın: Bu ifadeyi kınıyor ve düzeltmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin hadsiz ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."

İtalya başbakanı ne demişti?

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.

Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."