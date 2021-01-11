BIST 1.550
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 441,24
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den WhatsApp açıklaması: Ulusal güvenlik sorunudur

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tartışma konusu olan WhatsApp güncellemesine ilişkin, "Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu." değerlendirmesi yaptı.

Abone ol

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(WhatsApp) Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu. Kurumlarla birlikte çalışmalıyız. Ulak sistemini yaygın kullanımını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

"Önemli riskler içeriyor"

Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rekabet Kurulu soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu da resen başlattığı soruşturmayla WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşma zorunluluğunu durdurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den son dakika güncellemesi! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de Bor Belediyesi kurdu aylık ortalama 170 bin lira gelir elde edecek
Sosyal medyadan duyurdu! Ahmet Arık koronavirüs yakalandı
İstanbul ve Karadeniz'de 10 günlük yasakta fiyat fırladı! Cep yakıyor
Roman sivil toplum kuruluşları harekete geçti! Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Kocaeli'den sevindiren haber! Vaka sayıları 3 binden 300'e düştü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! Yunanistan'a davet
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov 'daha tehlikeli' deyip iPhone'u hedef aldı
Devlet Bahçeli yine 'HDP kapatılsın' dedi Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi
Seçim öncesi Facebook o ülkede hükümet yetkililerinin hesaplarını kapattı
İstenmeyen mesajı iptal etme ekranı e devlet nasıl yapılır?
Yorumlar