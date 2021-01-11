Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den WhatsApp açıklaması: Ulusal güvenlik sorunudur

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tartışma konusu olan WhatsApp güncellemesine ilişkin, "Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu." değerlendirmesi yaptı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(WhatsApp) Bu konu bir ulusal güvenlik sorunu. Kurumlarla birlikte çalışmalıyız. Ulak sistemini yaygın kullanımını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

"Önemli riskler içeriyor"

Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.