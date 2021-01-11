Niğde'de Bor Belediyesi kurdu aylık ortalama 170 bin lira gelir elde edecek

Niğde'de Bor Belediyesince yaklaşık 6 milyon 500 bin lira maliyetle kurulan güneş enerjisi santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi. 6,5 milyon lira maliyetle kurulan santral, aylık ortalama 170 bin lira kazanç sağlayacak

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ali Yılmaz Şimşek, Bor-Altunhisar kara yolu Pınarbaşı mevkisindeki tesisin açılışında yaptığı konuşmada, santralin hayırlı olmasını diledi.

Bor Belediyesinin yaklaşık 22 yıllık gelir kapısına kavuştuğunu ve çevreci bir projenin hayata geçirildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye, enerji alanında dışa bağımlı bir ülke. Petrolün, doğal gazın ve kömürün büyük çoğunluğunu ithal ediyoruz. Bu da cari açık olarak karşımıza çıkıyor. Ancak büyük bir potansiyelimiz var, o da güneş enerjisi. Özellikle Niğde ve çevresi bu anlamda çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu gerçekten yola çıkarak, Valilik olarak 2015 yılında Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni hayata geçirmiştik. 2018 yılında da bu bölge, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edildi. Bölge, yaklaşık 2 bin 500 hektarlık, 1500 megavat kapasiteli bir alan. Burası hayata geçirildiğinde 1250 kişiye istihdam sağlayacak."

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran da santrali tamamen ticari amaçla yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edilen tesisin 25 günde kurulumunun gerçekleştiğine işaret eden Baran, şöyle konuştu:

"Tesisin kredisini, İller Bankasından karşıladık. Yatırımı 36 taksitle belediyemize kazandırdık. Buranın geliriyle taksitlerini ödeyeceğiz. Santralde 3 bin 534 güneş paneli var. 3 yıl boyunca burada yapılan hizmet kendi borcunu ödeyecek. Tesis, geriye kalan ömrünün 22 yılında Bor Belediyesine ve halkına hizmet etmek için çalışacak. Aylık kazancı, 23 bin dolar seviyesinde. Bugünün bedeliyle aylık 170 bin lira gelir elde edeceğiz. Kullandığımız krediyle ilgili 3 yıl boyunca bütçemize hiçbir maliyeti veya masrafı olmayacak. 3 yılın sonunda da her ay yaklaşık 200 bin lira getirisi olacak."

Konuşmaların ardından, Şimşek, Baran ve protokol üyeleri kurdele keserek tesisin açılışını yaptı.

Törene, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de katıldı.