TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tanEndonezya'ya taziye telefonu

Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo'ya telefon açan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Abone ol

TBMM iletişim koordinatörlüğü, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Endonezya'daki uçak kazasına ilişin taziye telefonu açtığını bildirdi.

Koordinatörlükten alınan bilgiye göre; Şentop, Endonezya Halkın Danışma Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ile telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede düşen yolcu uçağı nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

"Yardım talebiniz karşılamaya hazırız''

Şentop, Soesatyo ile yaptığı görüşmede, "Başkentiniz Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucunda 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet; kederli ailelerine ve kardeş Endonezya halkına şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına baş sağlığı diliyorum. Ülkeniz ile böyle zor günlerde dayanışma içinde olmaya büyük önem atfediyoruz.

Zaman zaman yaşanan doğal afetlerde de daima en önde yardıma koşan ülkelerden olan Türkiye olarak sizlerden gelebilecek herhangi bir yardım talebini karşılamaya her zaman hazırız." dedi.

"Her türlü iş birliğine hazırız''

Covid-19 salgınında dahi iki ülke parlamentoları arasında üst düzey temasların kesintisiz şekilde devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Covid-19 salgınının küresel etkilerini azaltmak için, dost ve kardeş Endonezya’yla aşı çalışmaları dâhil olmak üzere her türlü iş birliğine hazırız. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, bilhassa savunma sanayii ile uzay ve havacılık sanayii alanlarında iş birliği potansiyelimiz büyüktür." diye konuştu.

İş birliğine dikkat çekti

Şentop, ikili ilişkilerin güçlenmesi çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya'ya ziyaret planlandığını belirterek, "Endonezya’daki FETÖ yapılanmasına karşı makamlarınızın göstereceği iş birliğine büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.