BIST 1.550
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 441,24
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Seçim öncesi Facebook o ülkede hükümet yetkililerinin hesaplarını kapattı

Demirören Haber Ajansı

Parlamento seçimlerine hazırlanan Uganda'da Facebook hükümet yetkililerinin hesaplarını kapattı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınmasıyla gündeme gelen Facebook, bu kez de Ugandalı hükümet yetkililerin hesaplarını kapattığını duyurdu. Facebook'tan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta parlamento seçimlerine hazırlanan Uganda'da, seçim öncesi kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmekle suçlanan Ugandalı hükümet yetkililere ait hesapların kapatıldığını duyurdu. Facebook'un Sahra Altı Afrika İletişim Başkanı Kezia Anim-Addo, "Bu ay, Uganda'da CIB (Coordinated Inauthentic Behaviour) ile meşgul olan bir hesap ağını ve sayfalarını kaldırdık." dedi.

Facebook gibi Twitter da ABD başkanları için kullanılan "POTUS" adlı hesaptaki yeni paylaşımlarını kaldırırken, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabı olan "TeamTrump" sayfasını da askıya almıştı. Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, "Söylediğimiz gibi, askıya alınma uygulamasından kaçınmak için başka bir hesap kullanmak kurallarımıza aykırıdır. POTUS hesabından gelen son paylaşımlarla ilgili olarak bunu uygulamak için adımlar attık" ifadelerini kullanmıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstenmeyen mesajı iptal etme ekranı e devlet nasıl yapılır?
HES kodu İstanbulkart eşleştirme yapma ekranı-2021 nasıl yapılır?
Whatsapp'ı silen BİP indirdi! 3 günde rekor artış
Gaziantep'in ilk hoca adayı Aykut Kocaman
Türkiye'nin en yaşlı şehri Sinop'tan örnek koronavirüs tablosu
3 banka iş birliği yaptı! Türkiye genelinde 12 bin ATM ücretsiz kullanılabilecek
Kocaeli'de pandemi onları da vurdu! İthalat durdu fiyatı yüzde 170 arttı
DİSK-AR açıkladı: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27
Göztepe'de İlhan Palut'un yerine Ünal Karaman
Trabzon'da yedikleri bal yüzünden hastanelik oldular! Meğer yedikleri bal...
Yorumlar