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Türkiye'nin en yaşlı şehri Sinop'tan örnek koronavirüs tablosu

İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip Sinop’ta vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı.

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Sinop’da HES uygulamasından 27 Kasım, 29 Aralık ve 11 Ocak tarihlerinde zaman aralıklarıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka sayılarındaki düşüşü gözler önüne serdi. 47 gün önce ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı rengin yoğunluğu dikkati çekerken, şu anda şehre ‘düşük risk’ anlamındaki yeşil ve mavi renkler hakim oldu.

Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip olması nedeniyle Sinop’ta vaka sayılarındaki düşüşün ayrı bir anlamı var. Pandemiden en çok etkilenen yaşlı nüfusun kendini korona virüsünden sakınması ile oluşan tablo diğer illere de örnek teşkil ediyor.

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