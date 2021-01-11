DİSK-AR açıkladı: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 9 milyon 681 bin olduğunu açıkladı.

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DİSK-Ar, işten çıkarma yasağı ve TÜİK hesaplama metodu nedeniyle dar işsizlik verilerinin gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27 olduğu, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 2 milyon 379 bin artarak 9 milyon 681 bine yükseldiği kaydedildi. DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "TÜİK Ekim 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK’e göre dar tanımlı işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. Dar işsizlik oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti" denildi.

"İşsizlik verileri gerçek durumu yansıtmıyor"

"Ancak işten çıkarma yasağı ve TÜİK hesaplama metodu nedeniyle dar işsizlik verileri gerçek durumu yansıtmıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, TÜİK’in dar tanımlı işsizlik hesaplamasının salgın döneminde iş kaybı yaşayanları yansıtmadığı vurgulandı.

DİSK-AR'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

- DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinin ayrıntılarına dayanarak hesaplanan geniş tanımlı işsizlik yüzde 27 olurken, geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 379 bin artarak 9 milyon 681 bine yükseldi.

- İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 2 milyon 175 binden 4 milyon 348 bine yükseldi.

- Ümidini kaybeden işsizlerin sayısı 668 binden 1 milyon 511 bine yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam (normal çalışma süresinden daha az çalışanlar) 351 binden 1 milyon 246 bine yükseldi. Bu yükselişin temel nedeni salgındır.)

- TÜİK’e göre işgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50’ye düştü.

İşgücüne dahil olmayanlar ise 29 milyon 96 binden 31 milyon 483 bine yükseldi. 2 milyon 467 bin kişi işgücü piyasasının dışına çıktı.

- İstihdam edilenlerin sayısı 2020 Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye, istihdam oranı ise 2.3 puanlık azalış ile yüzde 43.6’ya düştü.