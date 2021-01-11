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Erol Bulut, Kemal Ademi'yi gözden çıkardı: Kendine takım bul

Fenerbahçe sezon başında Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi ile ayrılık kararı aldı.

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Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan ve imzası an meselesi olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken teknik direktör Erol Bulut, Kemal Ademi'yi gözden çıkardı.

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Kemal Ademi için son söz söylendi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcudan takım bulması istendi.

Sezon başında Basel’den açıklanmayan bir bedelle transfer edilen Ademi, ligde 6 maçta 167 dakika süre aldı ve gol atamadı. 1.98 metrelik forvetle Kayserispor ilgileniyor.

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