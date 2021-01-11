Altın fiyatları çıkışa geçti! Teknik analist Şatıroğlu yükseliş için saat verdi: Olumluyum

Geçtiğimiz hafta çakılarak yatırımcısını üzen altın fiyatları bugün çıkışa geçti. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altının yükselişi için saat verip olumlu olduğunu söyledi. Şatıroğlu ayrıca, gümüşteki yükselişin altın kadar olmayacağını ama altının gümüşü destekleyeceğini öne sürdü.

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Dalgalı seyri ile yatırımcısını tedirgin eden altın fiyatları yeni haftaya atak yaparak başladı. Keza gümüş de aynı şekilde yeni haftada çıkışa geçti. Altın ve gümüşteki yükseliş devam edecek mi? Piyasaların nabzını turan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altınla ilgili saat vererek 'olumluyum' açıklaması yaptı.

Güncel altın ve gümüş fiyatları

Gram altın geçtiğimiz haftayı 437 liradan kapatmıştı. 11 Ocak pazartesi gününde 444 lira seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı ise yeni iş gününde 1854 dolar seviyesine kadar yükseldi. Çeyrek altın 734 lira bandına tırmandı. Gümüş fiyatları ise 6 lira 3 kuruştan işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından altın fiyatları ilgili açıklama yaparak iyimser bir tablo çizdi.

''Olumluyum''

Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın konusunda saat 11 ve sonrasında saat 17:30 ABD açılışını bekleyeceğiz. 4 saatliklerde bir destekten yukarı dönüş var. 11'den sonra yükselişi devam eder ABD seansında da geri gitmezse geldiği destekten yukarı gitti diyebiliriz. Olumluyum."

Altın ve Para Piyasaları Teknik Analisti Tunç Şatıroğlu

Gümüş altını takip ediyor

Gümüş fiyatları da altın gibi geçtiğimiz haftayı düşüle kapatmıştı. Yeni haftaya yükselişe başlayan gümüş fiyatları 6 lira 4 kuruş seviyesine kadar tırmandı. Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu gümüşteki yükselişin altın kadar olmayacağını ama altının gümüşü destekleyeceğini söyledi. Şatıroğlu, "Gümüş henüz altın kadar güçlü değil ancak altın önden gidip gümüşün önünü açar böyle zamanlarda. O yüzden altın takip edilmeli." iddiasında bulundu.