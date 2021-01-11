BIST 1.557
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,36
HABER /  SPOR

Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i transfer etti.

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahir Ünal'dan erken seçim yorumu: Söz konusu değil
Papa Francis tutuklandı mı Vatikan'da neler oluyor? Çocuk pornosu iddiası olay
İclal Aydın kaç yaşında kaç kere evlendi kızının babası kimdir?
Cari denge kasımda milyarlarca dolar açık verdi! Merkez Bankası açıkladı
Nur Viral kaç yaşında evli mi eski eşi Cemil Ertem kimdir?
İstanbul'da yeni korona yasağı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarına binemeyecekler
Adana'da sokak ortasında dehşet saçtı! Çevredekiler aldırış etmedi
Kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
Washington DC Belediye Başkanı Biden'ın başkanlık yemin töreninde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi
Liseli Sudenaz'dan bir haftadır haber alınamıyor
Yorumlar