Derrick Luckassen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i transfer etti.

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.



