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Mahir Ünal'dan erken seçim yorumu: Söz konusu değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir."

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Muhalefet Partisi CHP başta olmak üzere birçok siyasi partinin liderinin ifade ettiği erken seçim tartışmalarında her gün yeni bir söylem dile getirilirken AK Parti kanadından konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

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