Kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere Futbol Federasyonu, ofsayt nedeniyle iptal edilen golden sonra kurt işareti yapan Cenk Tosun hakkında soruşturma başlattı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Rotherham United ile oynanan karşılaşmada ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücülerin işareti olarak bilinen kurt işareti yapması, federasyonu harekete geçirdi.

Cenk Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücü işareti olarak bilinen kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumlarda, Fransa’nın yasakladığı ve Türkiye’de sağcı-faşist bir grubun işareti olduğu belirtilerek, bu tür ırkçı davranışlara İngiliz futbolunda yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

Cenk Tosun'dan açıklama

Yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapan Cenk Tosun, böyle bir grubun olduğunu bilmediğini, gökyüzüne doğru bir hareket yaptığını ve tanrıya teşekkür etme maksadıyla bu hareketi yaptığını söyledi.