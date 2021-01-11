Erdinç Gülener kimdir kaç yaşında İclal Aydın'ın yeni sevgilisi oyuncu

Oyuncu İclal Aydın'ın kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener ile yeni bir aşka başladığı magazin basınında yer aldı. Bu haberin ardından Erdinç Gülener'in hayatı merak edildi. Kırmızı Oda'da Erhan rolüne hayat veren Erdinç Gülener, 49 yaşında ve İzmitli. Peki Erdinç Gülener hangi dizilerde rol aldı?

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Yazar ve oyuncu olan İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtı kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener ile gözlerden uzak bir aşk yağıyor haberi magazin basınında konuşuluyor. Bu haberin ardından Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması başladı.

Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydın, ardından İzmir Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aydın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

49 yaşındaki Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi.

Erdinç Gülener kimdir: Gülener, 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamıştır. Erdinç Gülener ardından ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü canlandırmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı..

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Yeni Evli (2007) Payidar

Canan (2010-2011) Selim

Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal

Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

Çukur (2019) Adem Yılmaz

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Film

Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi

Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz