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Emniyet'ten Boğaziçi Üniversitesi'nde 'çıplak arama' açıklaması: Bu kadar kısa sürede olmaz

Anadolu Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki rektör protestosunda gözaltına alınanların "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıkları" iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve polise karşı mukavemet" gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 ve 6 Ocak tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.

Gözaltı sırasında yapılan işlemlere ilişkin E. G, Y. Ö, Z. A. Ç, Ö. Ö. ve H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir . İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.  Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi. 

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