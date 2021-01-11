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Liseli Sudenaz'dan bir haftadır haber alınamıyor

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde yaşayan Sudenaz Serter (17) ‘staja gidiyorum’ diyerek 1 hafta önce evinden çıktı bir daha da kendisinden haber alınamadı. Filiz ve Ali Serter çifti, tek çocukları Sudenaz’a çağrıda bulunarak “Yeter ki sesini duyalım, iyi olduğunu bilelim bu bize yeter” dediler.

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Arkas Meslek Lisesi Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Sudenaz Serter, geçen 04 Ocak'ta, staj için özel bir lojistik firmasına gitmek üzere saat 07.00 sıralarında evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Cep telefonu o günden beri kapalı olan genç kızın, en son staja gitmek için otobüse bindiği belirlenirken, ailesi kızlarının bulunması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Filiz ve Ali Serter çifti, tek çocukları olan Sudenaz’ın bulunması için her yere baktıklarını ve kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi. Anne Filiz Serter, evlendikten 12 yıl sonra Sudenaz’a hamile kaldığını belirterek şunları anlattı: “Kızım, bir telefon etsin, 'İyiyim desin' başka bir şey istemiyorum. Kalmak istiyorsa başka bir yerde de kalsın; ama yeter ki sesini duyalım” dedi. Baba Ali Serter de kızının eve dönmesini istediğini belirterek, "Herkes hata yapar. Affedilmeyecek bir şey değil. Annesi ve benim kötü olmamamı istemiyorsa bir telefon edip ‘ben iyiyim’ demesi yeter" diyerek kızına seslendi.

‘Yılbaşını birlikte geçirdik’
Kızlarından gelecek haberi heyecan ve üzüntü içinde bekleyen Serter ailesi yaşananları anlatırken; "Yılbaşını birlikte geçirmiştik. Kızımın erkek arkadaşı da bizde kalmıştı. 04 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00'da kalktılar. Kızım, 'Staja gidiyorum' dedi. Erkek arkadaşının ailesi Ankara'daydı. O’da 'Ankara'ya gidiyorum' dedi. Evden birlikte çıktılar. Gidiş o gidiş. Bir daha kızım, eve dönmedi. Telefonları da kapalı. Kimseyle konuşmamış. Hiçbir kavgamız olmadı. Ayın sonuna doğru Sudenaz'ı istemeye geleceklerdi. Kendi aralarında söz yüzüğü takmışlardı. Nişan için yaşının 18 olmasını bekliyorduk. 4 ay sonra nişanlanacaklardı" ifadesinde bulundular. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Sudenaz Serter’in bulunması için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

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