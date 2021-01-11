Papa Francis tutuklandı mı Vatikan'da neler oluyor? Çocuk pornosu iddiası olay

VATİKAN'ı sarsan bir son dakika haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Papa Francis'in çocuk pornosu ve dolandıcılıktan tutuklandığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise Papa'nın öldüğüne yönelik. Peki bu iddialar doğru mu Vatikan'da neler oluyor?

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Sosyal medyaya düşen son dakika haberler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Papa Francis'in cumartesi günü Vatikan'da üst düzey görevlilerle birlikte gözaltına alındığı söyleniyor. Bu iddianın dayanağı ise Vatikan'da elektriklerin kesilmesi. Papa hakkındaki bir diğer iddia ise koronavirüse yakalandığı ve öldüğü yönünde. Dün Papanın 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Altını çizerek belirtmek isteriz ki Papanın tutuklandığı ya da öldüğüne yönelik her iki haber de doğrulanmış değil. Sosyal medyada yabancı bir medya kaynağına dayandırılan iddialar şöyle:

Vatikan'ın elektrikleri kesildi polis girdi

İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gittiler. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.

Papa Francis hakkındaki iddiaların temel kaynağı Vatikan'ın 80 saat süresince karanlığa gömülmesi oldu. Uluslararası ajanslar ve kaynaklar henüz papanın tutuklandığı iddiasını teyit etmiş değil.

Papa nerede?

conservativebeaver.com kaynaklı habere göre Papa Francis şu anda bilinmeyen bir hapishanede tutuluyor ve İtalya eyaleti ve Interpol için çalışan Federal Ajanlar tarafından sorguya çekiliyor. FBI'ın, Interpol'le işi biter bitmez onu sorguya çekmek için düzenlemeler yaptığı bildiriliyor.

Çocuk pornosu bulundurma suçu

Yabancı kaynaklarda yer alan habere göre Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuk pornosu bulundurma suçu da bulunuyor. Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.

Papa'nın tutuklandığına yönelik iddiayı gündeme getirenlerden biri de Abd'li Hukukçu ve siyaset yorumcusu Angela Stanton King oldu. Sosyal medya hesabından Papa'nın tutuklandığını iddia etmesi, söylentinin daha da büyümesine yolaçtı.

Papa öldü iddiası gerçek mi?

Twitterda Vatikan etiketi TT listesine girerken, Papa'nın öldüğü yönünde iddialar da var. Papa'nın doktoru koronavirüs sebebiyle dün yaşamını yitirmişti. Papa Francis'in de covid olduğu ve yaşamını yitirdiği söyleniyor. Ancak bu iddianın resmi bir dayanağı bulunmuyor. Papa'nın resmi twitter hesabında en son dün yaptığı ve ABD'deki kongre baskınına ilişkin olan mesajı yer alıyor.