Hacı Sabancı toplu taşımaya biniyorum lüks yaşamıyorum dedi kimse inanmadı
Zengin işadamı Hacı Sabancı verdiği röportajla sosyal medyanın diline düştü. Lüks yaşamadığını iddia eden Sabancı, toplu taşıma kullandığını söyledi. Twitter ise Hacı Sabancı'nın lüks paylaşımlarını hatırlatıp kafa buldu.
Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı çapkınlığı ile kamuoyunda tanınan bir isim. Uzun süre ünlü manken Özge Ulusoy ile beraberlik yaşayan Hacı Sabancı, ayrılık sonrasında kilo verip yeni sevgilisi Nazlı Kaya ile gündeme dönüş yapmıştı. Hacı Sabancı'yı bugün twitter gündeminde ilk sıraya taşıyan ise Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajdaki sözleri oldu. Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Hacı Sabancı, lüks tutkusu olmadığını, tablo dışında pahalı harcamalar yapmadığını hatta toplu taşıma aracı kullandığını söyledi. İşte Hacı Sabancı'nın verdiği o röportajdan bölümler:
Sabancı Ailesi'nin mensubu olmak, nasıl sorumluluklar yüklüyor? : Çocukluğumdan itibaren Sabancı soy isminin sorumluluğunu taşıdım. Eğitim bizim aile için çok önemli. Lisede Fransızca eğitim aldım. Üniversitede ekonomi okudum. Sonrasında, şimdi çalıştığım sektörün eğitimini aldım. Denizcilik üzerine geliştirdim kendimi. Çok çalışkan bir öğrenciyim.
Rahmetli Sakıp Sabancı da eğitime çok önem veriyordu...
Evet. Kendisi muhteşem bir insandı. Dedem Özdemir Sabancı da öyleydi. Onları çok özlüyorum. Onlar hayatları boyunca bu ülke için çalıştı. Bu topraklardan kazandıklarını yine ülkemiz için harcadılar. Okullar, yurtlar yaptılar. İyi ki Sabancı Ailesi'nin bir mensubuyum, benim için büyük lütuf. Onlarla gurur duyuyorum. İyi ki böyle atalarım var.
Sakıp Sabancı mütevazı kişiliğiyle bilinen biriydi. O nedenle yaptığınız paylaşımlar dikkat çekiyor. Siz kendi yaşamınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Bu gerçekten zor bir soru. Kişilik olarak mütevazı biriyim. Şimdi mütevazı yaşıyorum desem yanlış anlaşılabilir, o yüzden iyi şartlarda yaşıyorum demeyi tercih ediyorum. Bunu da bana mensubu olduğum aile sağladı, bunun için hep şükrediyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim; toplu taşıma kullanıyorum, en çok vapuru biniyorum. Tabii şimdi pandemiden dolayı biraz ara verdim toplu taşımaya. Çok düzenli bir hayatım var. İyi koşullarda yaşıyorum ama çok da çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum işe gitmek için, akşam 22.30 gibi de uyuyorum. Paranın kıymetini de, para kazanmanın zorluğunu da biliyorum. Benim için lüks harcamalar gereksiz. Benim lüks diye yaptığım tek harcama; sanata yaptığım yatırımdır. Bir tabloya para harcayabilirim ama bir arabaya asla o kadar para vermem.