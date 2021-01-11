Hacı Sabancı toplu taşımaya biniyorum lüks yaşamıyorum dedi kimse inanmadı

Sakıp Sabancı mütevazı kişiliğiyle bilinen biriydi. O nedenle yaptığınız paylaşımlar dikkat çekiyor. Siz kendi yaşamınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Bu gerçekten zor bir soru. Kişilik olarak mütevazı biriyim. Şimdi mütevazı yaşıyorum desem yanlış anlaşılabilir, o yüzden iyi şartlarda yaşıyorum demeyi tercih ediyorum. Bunu da bana mensubu olduğum aile sağladı, bunun için hep şükrediyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim; toplu taşıma kullanıyorum, en çok vapuru biniyorum. Tabii şimdi pandemiden dolayı biraz ara verdim toplu taşımaya. Çok düzenli bir hayatım var. İyi koşullarda yaşıyorum ama çok da çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum işe gitmek için, akşam 22.30 gibi de uyuyorum. Paranın kıymetini de, para kazanmanın zorluğunu da biliyorum. Benim için lüks harcamalar gereksiz. Benim lüks diye yaptığım tek harcama; sanata yaptığım yatırımdır. Bir tabloya para harcayabilirim ama bir arabaya asla o kadar para vermem.