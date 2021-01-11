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İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya geldiler! Anne-oğul sobadan öldü

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

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İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldi.

Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan anne-oğula ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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