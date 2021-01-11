Nedeni bilinmiyor! Şişli'de apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti

ŞİŞLİ'den gelen son haber korkunç... 69 yaşındaki kadın 6'ıncı katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olay nedeni ile ekipler yolu yaya trafiğine kapattı.Abone ol
Şişli'de bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 6'ıncı katında oturan Gülten S. (69) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı.
İncelemenin ardından Gülten S.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.