Yer Bursa! Site bekçisi yasak aşka kurban gitti

BURSA'da geçtiğimiz perşembe akşamı öldürülen bekçinin, eşi ile ilişkisi olduğu tespit edilen tır şoförü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Bursa’da geçtiğimiz perşembe akşamı meydana gelen olayda, Nilüfer ilçesinde bulunan Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından bölgeye giden Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul olarak kayıtlara giren olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Karaman’ın eşi Z.K.’nın tır şoförlüğü yapan Tezcan Ç. ile ilişkisi olduğunu belirledi.

Yurt dışına çıkarken yakalandı

Kısa sürede şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa polisi, Tezcan Ç.’nin cinayetten hemen sonra tırla Edirne’ye gittiğini tespit etti.

Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla Tezcan Ç., Kapıkule sınır kapısından tırıyla yurt dışına çıkarken gözaltına alındı.

Aynı anda Bursa'da Z.K. ile kızı N.K. de gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Tezcan Ç. ile diğer şüpheliler sorguya alındı.

“Kendi başıma yaptım, kimseyle planlamadım''

Bursa Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesine başvurulan Tezcan Ç., cinayeti itiraf etti.

Turgut Karaman'ın eşi Z.K. ile kızı N.K.’nin bilgilerinin olmadığını da belirten Tezcan Ç., ifadesinde “Cinayeti tamamen kendi irademle işledim. Kimseyle planlamadım." dediği öğrenildi.

Emniyette devam eden sorgularının ardından Tezcan Ç. ile Z.K ve N.K.'nin mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.