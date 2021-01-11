Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Büyük Kongre'nin ardından A Takımı'nı belirledi. 5 ismi kendine başdanışman olarak seçen Babacan'ın Genel Merkez kadrosunda kimler var?

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu, 1. Olağan Büyük Kongre’nin ardından Genel BaşkanAli Babacan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda partinin 21 kişilik Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve 5 kişilik Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerini belirledi. 5 isim de Babacan tarafından başdanışman olarak görevlendirildi.

Yeni görevlendirmelere ve seçim sonucunda partinin kurmay kadrosu şu şekilde belirlendi:

Genel Merkez Başkanlık Kurulu: Abdurrahman Bilgiç, Ali Rıza Babaoğlan, Aysun Hatipoğlu, Birol Aydemir, Burak Dalgın, Canberk Demirci, Doğa Şanlıoğlu, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakcı, İdris Şahin, Medeni Yılmaz, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Ergen, Mustafa Uçak, Mustafa Yeneroğlu, Münevver Helün Fırat, Nazlı Seda Vural, Sadullah Ergin, Sanem Oktar, Selma Aliye Kavaf, Yasemin Bilgel.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Asıl Üyeleri: Metin Kaşıkoğlu, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Edip Uğur, Cennet Uslu, Kerem Altun.

Genel Merkez Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yedek Üyeleri: Kadriye Esra Aygün, Kemal Can Gür, Furkan Arık.

Genel Başkan Başdanışmanları: Ramiz Ongun, Hasan Karal, Kerem Altun, Ali İhsan Merdanoğlu, Cem Avşar.