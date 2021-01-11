İclal Aydın kızı Zeynep Lal kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kimdir?

Hem yazar hem de oyuncu olan İclal Aydın özel hayatı ile gündeme geldi. Oyuncu Erdinç Gülener ile yeni bir aşka yelken açan İclal Aydın 4 kez evlilik yaptı. Son olarak Efe Kubilay ile evlendi. İclal Aydın'ın Zeynep Lal Başbuğ adında bir kızı var.

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Yazar ve oyuncu olan İclal Aydın yeni bir aşka yelken açtı kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener ile gözlerden uzak bir aşk yağıyor haberi magazin basınında konuşuluyor. Bu haberin ardından Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması başladı.

Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydın, ardından İzmir Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aydın hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

49 yaşındaki Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi.

İclal Aydın kimdir: Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye dönen İclal aydın, 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun ölünce sevemezsem seni klibinde rol aldı. Kadrosunda yer aldığı Sıcak Saatler dizisibüyük beğeni topladı. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında kadınlara yönelik program sundu.

Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Aydın, üç evlilik gerçekleştirdi ve Lal Başbuğ adında bir kızı bulunuyor.