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Adnan Oktar ve 'Kedicikler'i davasında karar çıktı! İşte 'Adnan Hoca' ve kediciklere verilen cezalar

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik davada mahkeme heyeti kararını açıklıyor. 78'i tutuklu 236 sanığa verilen cezalar belli oldu... Adnan Oktar bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı...

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.

Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu. Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıklıyor.

Adnan Oktar'a bin 67 yıl hapis cezası

Adnan Oktar, örgüt lideri olmak cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- 13 sanığın örgüt yöneticisi olmak suçundan 12'şer yıla kadar hapsi, 222 sanığın ise örgütü bilerek yardım etmekten cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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Foto Galeri Adnan Oktar ve kedicikleri için için kader günü! Mahkeme kararını açıklıyor +18'lik görüntüler Galeriye Gözat
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