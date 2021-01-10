Adnan Oktar ve kedicikleri için için kader günü! Mahkeme kararını açıklıyor +18'lik görüntüler
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkemenin yarın karar vermesi bekleniyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 236 sanığın yargılandığı dava yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülecek.
Mahkeme heyeti, 29 Aralık 2020'de davaya ilişkin kararını 11 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de açıklamak üzere duruşmayı ertelediğini kayda geçirmişti.
İlk duruşması 17 Eylül 2019'da yapılan dava kapsamında, haftalarca süren 100'ü aşkın duruşmanın bazıları talepler üzerine kapalı yapılırken, oturumların tamamına yakınına katılan tutuklu sanık Adnan Oktar'ın yarınki celsede de hazır olması bekleniyor.
İlk duruşma 17 Eylül'de yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri'de yapılmasına karar verilmişti. Mahkeme, 17 Eylül'deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın savunmasını almıştı.