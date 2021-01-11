İstanbul'da bir güzellik merkezi skandalı daha! Kabusu yaşadı

İSTANBUL'da yüzündeki lekeler için güzellik merkezine giden genç kadın bin pişman oldu. İkinci seansın ardından yüzü kanlar içinde kalan mağdur kadından bakım merkezi utanmadan uygulamadığı seansların da parasını tahsil etmek istedi.

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Cilt bakımı yaptırmak isteyen genç kadın başvurduğu güzellik merkezinde facia yaşadı. 8 seanslık bakım anlaşması imzalayan mağdur kadının ikinci seansta yüzünde ağır yanıklar meydana geldi. Olay geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. 42 yaşındaki B.Y., İstanbul Beykoz'da ikamet ediyordu. Yüzünde cilt lekesi bulunan genç kadın Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine gitti. Merkezle 8 seanslık bakım anlaşması imzalayan genç kadının bakım sonunda yüzündeki lekelerin gideceği vaat edildi.

Yüzü kanlar içinde kaldı

Tedaviye başlayan mağdur kadının ikinci seans sonrası iddiaya göre yüzünde yoğun bir şekilde kanama oluştu. Meydana gelen cilt yanıkları nedeniyle 5 günlük iş göremezlik raporu alan genç kadın tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre burada genç kadının tedavi uygulanmadan önce cilt uygunluğu için test yapılmamış ve direkt işlem uygulanmıştı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre tedavisi devam eden mağdur kadını bir süre sonra cilt bakım anlaşması imzaladığı kurum yetkilileri aradı. Yine iddiaya göre yetkililer geriye kalan 6 seanslık bakım ücretinin faturasını tahsil etmek istedi. Bunun üzerine ödeme yapmayı reddeden mağdur kadına, 'senetlerinizin vadesi doldu, dosyayı avukatımıza vereceğiz' diyerek parayı tahsil etmeye çalıştılar.

'Benim yüzümü mahvettiler'

Yüzünde yanık oluşan mağdur kadın birde para tahsili için yetkililerin kendisini araması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Genç kadın savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Benim yüzümü mahvettiler, cilt bakım işlemine başlamadan önce gerekli testleri bile yapmadılar ve beni mağdur ettiler. Buda yetmezmiş gibi karşılığını almadığım bakım ücretlerini tahsil etmeye çalışıyorlar. Yetkililerin cezalandırılmasını talep ediyorum.' şeklinde konuştu. Mağdur kadının ihbarı üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.