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Yalova'da AK Parti İl Başkanlığı'na çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'da elinde çekiç bulunan bir şahıs, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken binanın tabela ve camları kırıldı. Harekete geçen polis, o saldırganı başka bir iş yerine zarar verirken yakaladı.

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Yalova’da Rüstempaşa Mahallesi Çeşme Sokak’da bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından çekiçle saldırı düzenlendi. Saat 11.00 sıralarında parti binasına gelen şüpheli, elindeki çekiçle tabela ve camlara vurarak zarar verdi. Şüpheli daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, şüphelinin peşine düştü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken B.U. isimli 38 yaşındaki erkek şahıs başka bir iş yerine daha aynı şekilde zarar verirken polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan B.U. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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