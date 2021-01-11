Göztepe'de İlhan Palut'un yerine Ünal Karaman sesleri

İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de yönetim hem yeni çalıştırıcı, hem de transferler için düğmeye bastı.

Abone ol

İlhan Palut'un istifa ederek ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan kurmayların Ünal Karaman ismini gündeme getirdiği iddia edildi. Yönetimin ayrıca Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kiralık olarak kadrosuna katmak üzere görüşmeleri başlattığı bildirildi. Anderlecht'te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki Avusturyalı'nın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı öğrenildi.

Ara transfer döneminde şu ana kadar sadece 1'inci Lig ekibi Ankaraspor'dan orta saha Beykan Şimşek'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörle birlikte en az 4 takviye daha yapacağı kaydedildi. Kariyerine ülkesinin Hartberg takımında başlayan Zulj, Wolfsberger AC, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz'da da top koşturdu. Avusturya Milli Takım formasını da giyen futbolcu bu sezon Anderlecht ile 8 lig maçında süre aldı.