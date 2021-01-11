Aydın'da çöpe atılıyordu bu işe başladı! Şimdi paraya para demiyor
AYDIN'da yaşayan 44 yaşındaki Semra Ünal 6 yıl önce çöpe atmak yerine değerlendirmek için başladığı işe şimdi paraya para demiyor. Ünal'ın ürettiği ürünün fiyatı ise cep yakıyor.
Kuyucak'ın kısal Kurtuluş Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kurutarak elde ettiği 'incir cipslerini', komşularının ve yakınlarının beğenmesi üzerine satışına başladı. Ünal, İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal (25) ile 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla proje hazırladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Anne-kızın projesi birinci seçilip, 30 bin TL hibe desteği aldı.
Üretime başlayan ve ilk yıl 400 kilogram incir cipsi elde eden Ünal, ilgini büyük olmasıyla üretimini 7 tona kadar çıkardı.
Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantıda tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.