Fenerbahçe’de Jose Sosa’nın sözleşmesi feshedildi mi

Fenerbahçe’de Jose Sosa’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği iddia edildi. Bu iddia kısa sürede yalanlandı.

Abone ol

Mesut Özil transferi ile yılın bombasını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe camiası, şok bir iddia ile çalkalandı.Özel hayatına dikkat etmeyen ve sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Jose Sosa'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği iddia edildi. Ortalık bir anda karışırken, kulüp yönetimi bu iddiayı yalanladı.