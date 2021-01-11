Moskova'da Dağlık Karabağ zirvesi! Putin, Aliyev ve Paşinyan toplandı

Kremlin geçtiğimiz hafta Dağlık Karabağ'ı görüşmek için Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Moskova'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Liderler bugün Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası ilk kez bir araya geldi.

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Kremlin'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ‘a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak. Putin, Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı da görüşecek. Dağlık Karabağ'da altı hafta süren ve 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sonra eren çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez bir araya geliyor. Buluşma Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öncülüğünde gerçekleşecek.

Dağlık Karabağ anlaşması

Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi.

"Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

Zirveden beklentiler

Aliyev'in savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getireceği düşünülüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Zirvede Putin'in netlik kazandırmak istediği en önemli hususun ise 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı aktarıldı.