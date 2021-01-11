BIST 1.550
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 441,24
HABER /  SPOR

Roman sivil toplum kuruluşları harekete geçti! Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Bazı Roman sivil toplum kuruluşları, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Bazı Roman sivil toplum kuruluşları, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusunun ardından Avrupa Yakası Roman, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROMDER) üyeleri ile bazı Roman sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımıyla Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de açıklamaya telekonferansla katıldı.

ROMDER Başkanı Mehmet Selçik, "9 Ocak'ta Türkiye televizyon tarihine geçecek utanç vesikası bir üslup ve tavırla ırkçı bir söylem ve aşağılamaya" şahit olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Roman vatandaşları olarak, sevdalısı olduğumuz bayrağımızın ve ülkemizin en büyük aşıklarıyız. Bizler bu toprakların, bu vatanın asli unsurları, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün en güçlü savunucularıyız. Buradan hatırlatmak isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz Romanlar, bu topraklarda özür dilenmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizler bunca yıldır her türlü aşağılanmaya, ayrımcılığa ve cehaletle dillere pelesenk olmuş bu tarz söylemlere karşı alnımız ak, başımız dik şekilde ülkemize hizmet etmekten, üretmekten ve gülümsemekten asla vazgeçmedik. Ülkemizde 7 milyona yakın Roman kardeşlerimizden bir tane bile vatan haini çıkmadığı gibi ne başka bir kardeşini aşağılamış ne de ırkçı söylemde bulunmuştur." 

"Sonuna kadar takipçisi olacağız..."

Roman olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Selçik, "Devletimizin yanındayız ve her türlü ırkçı söylemi, bilinçaltının ağız alışkanlığına vuran her türlü aşağılamayı, saygısızlığı esefle kınıyor, ayaklarımızın altına alıyoruz. Erman Toroğlu hakkında ırkçı ve aşağılayıcı söylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın CIA Direktörü son dakika belli oldu tanıdık isim
Kocaeli'den sevindiren haber! Vaka sayıları 3 binden 300'e düştü
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov 'daha tehlikeli' deyip iPhone'u hedef aldı
Devlet Bahçeli yine 'HDP kapatılsın' dedi Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi
İstenmeyen mesajı iptal etme ekranı e devlet nasıl yapılır?
HES kodu İstanbulkart eşleştirme yapma ekranı-2021 nasıl yapılır?
Moskova'da Dağlık Karabağ zirvesi! Putin, Aliyev ve Paşinyan toplandı
Whatsapp'ı silen BİP indirdi! 3 günde rekor artış
Gaziantep'in ilk hoca adayı Aykut Kocaman
Antalya'da küçük kızın annesi Melek İpek'e o cümlesi: Yaşasın artık dayak yemeyeceğiz
Yorumlar