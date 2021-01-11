ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın CIA Direktörü son dakika belli oldu tanıdık isim

ABD'de önümüzdeki hafta görevi devralacak olan Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı bildirildi. Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.

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ABD'nin müstakbel Başkanı Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atadı.

Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.

William Burns kimdir?

Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başlamıştı.

ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Geçmişte Türkiye'yi de ziyaret etmişti.