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HABER /  POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! Yunanistan'a davet

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" diye konuştu.

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi ile ilgili, ''Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2016 Çipras hükümeti gelince görüşmeleri devam ettirmek istemediler. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrası görüşmeler tekrar gündeme geldi.

Karantina döneminde telefonla görüşmemizde istikşafi görüşmelere hazır olduğumuzu söyledik. Yunanistan 11 Ocak’tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti.

Bugün itibari ile Ocak ayında ilk istikşafi görüşmelere Yunanistan’ı davet ediyoruz.  Tüm meseleleri kendine güvenen bir ülke olarak hazırız.

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