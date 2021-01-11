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Sosyal medyadan duyurdu! Ahmet Arık koronavirüs yakalandı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesi Kaymakamı Ahmet Arık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Kaymakam Ahmet Arık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar, pazar günü yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine evde tedavime devam etmekteyim. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi ve kendimi iyi hissetmekteyim. Sağlık çalışanlarımıza fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim. Selam ve dua ile" dedi.

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