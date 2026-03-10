Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün 93 yaşında vefat eden kayınpederi Necat Beyeç'in cenazesi Bursa'da defnedildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinin kurucularından olan Necat Beyeç'in cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi. Haluk Görgün ve Beyeç ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Necat Beyeç'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Beyeç'in ailesi ve yakınları ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, aile dostları ve sevenleri katıldı.