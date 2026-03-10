BIST 13.091
DOLAR 44,04
EURO 51,27
ALTIN 7.319,18
HABER /  GÜNCEL

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün 93 yaşında vefat eden kayınpederi Necat Beyeç'in cenazesi Bursa'da defnedildi.

Abone ol

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinin kurucularından olan Necat Beyeç'in cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi. Haluk Görgün ve Beyeç ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Necat Beyeç'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü - Resim: 0

Cenaze namazına, Beyeç'in ailesi ve yakınları ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, aile dostları ve sevenleri katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü - Resim: 1

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Günlerdir konuşulan 'para' iddiaları sonrası bomba çıkış! Celal Karatüre açtı ağzını yumdu gözünü
Foto Galeri Günlerdir konuşulan 'para' iddiaları sonrası bomba çıkış! Celal Karatüre açtı ağzını yumdu gözünü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!