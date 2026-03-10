15 Mart'ta zorunlu olacak, bunu yapmayan para yollayamayacak!

Bu kanallar üzerinden yapılan yüksek tutarlı işlemler, yeni sistem kapsamında daha detaylı kontrol edilecek.

400 Bin TL Üzeri Transferlere Açıklama Zorunluluğu

Düzenlemeye göre gün içerisinde yapılan para transferlerinin toplamı 400 bin TL’yi aşarsa, işlem yapan kişinin transfer için açıklama yazması gerekecek.

Kullanıcıların yazacağı açıklamanın en az 20 karakter uzunluğunda olması şart olacak. Açıklama bölümü boş bırakılan ya da yetersiz görülen transferler bankalar tarafından onaylanmayabilecek.