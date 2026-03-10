15 Mart'ta zorunlu olacak, bunu yapmayan para yollayamayacak!
IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan uygulama kapsamında yüksek tutarlı işlemler daha sıkı denetime tabi tutulacak. Yeni sistemin 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Yeni düzenleme ile yüksek miktarlı para hareketlerinin daha şeffaf biçimde takip edilmesi hedefleniyor. Bu sayede kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finansal akışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yetkililer, özellikle dijital kanallardan yapılan yüksek tutarlı işlemlerin daha yakından izleneceğini belirtiyor. Uygulama; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin tamamını kapsayacak.
Bu kanallar üzerinden yapılan yüksek tutarlı işlemler, yeni sistem kapsamında daha detaylı kontrol edilecek.
400 Bin TL Üzeri Transferlere Açıklama Zorunluluğu
Düzenlemeye göre gün içerisinde yapılan para transferlerinin toplamı 400 bin TL’yi aşarsa, işlem yapan kişinin transfer için açıklama yazması gerekecek.
Kullanıcıların yazacağı açıklamanın en az 20 karakter uzunluğunda olması şart olacak. Açıklama bölümü boş bırakılan ya da yetersiz görülen transferler bankalar tarafından onaylanmayabilecek.
Yeni sistemde para transferleri için çeşitli işlem kategorileri de yer alacak. Bu kategoriler arasında şunlar bulunuyor: Gayrimenkul alımı, Araç alımı, Borç ödeme, Bağış, Sigorta ve sağlık harcamaları, Kripto varlık işlemleri, Şans oyunu ödemeleri, Danışmanlık hizmetleri
Transfer sırasında “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin tercih edilmesi durumunda bankalar ek açıklama talebinde bulunabilecek. Böylece şüpheli para hareketlerinin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.