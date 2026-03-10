BIST 13.142
DOLAR 44,05
EURO 51,33
ALTIN 7.338,62
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama

İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde vakit namazları için camiye yalnızca 50 kişinin girmesine izin verdi.

Abone ol

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in 6 Mart Cuma'dan bu yana vakit namazlarında camiye yalnızca 50 kişinin girişine izin verdiğini ifade eden Ebu Suneyne, İsrail'in bu keyfi uygulamalarının uluslararası hukuku ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Ebu Suneyne, camiye girişlerde herhangi bir kısıtlama yapılmamasını istedi.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
ABD Başkanı Trump: İran ile görüşebilirim
ABD Başkanı Trump: İran ile görüşebilirim
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez