Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının son 24 saatte bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen ölü ve yaralı sayısında artış devam ediyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 649’a, yaralı sayısı ise bin 730’a yükseldi. Bu durum, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına rağmen bölgede güvenlik koşullarının istikrarsızlığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

İsrail’in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı 72 bin 134’e, yaralı sayısı ise 171 bin 828’e ulaştı. Bölgedeki altyapı ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskı, insani yardım kuruluşlarının uyarılarına rağmen devam ediyor.