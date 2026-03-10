BIST 13.109
DOLAR 44,05
EURO 51,32
ALTIN 7.343,47
HABER /  DÜNYA

Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı

Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki son saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgedeki toplam can kaybı 72 bin 134’e, yaralı sayısı ise 171 bin 828’e yükseldi. Ateşkes sonrası ölü ve yaralı sayısı ise artmaya devam ediyor.

Abone ol

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının son 24 saatte bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen ölü ve yaralı sayısında artış devam ediyor.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 649’a, yaralı sayısı ise bin 730’a yükseldi. Bu durum, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına rağmen bölgede güvenlik koşullarının istikrarsızlığını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

İsrail’in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı 72 bin 134’e, yaralı sayısı ise 171 bin 828’e ulaştı. Bölgedeki altyapı ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskı, insani yardım kuruluşlarının uyarılarına rağmen devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez
ABD'de çarpıcı İran anketi: Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor
ABD'de çarpıcı İran anketi: Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor
Onuachu Trabzonspor tarihine geçme fırsatını yakaladı
Onuachu Trabzonspor tarihine geçme fırsatını yakaladı
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Google'a dev ceza
Google'a dev ceza
İran Hükümet Sözcüsü, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuğun olduğunu açıkladı
İran Hükümet Sözcüsü, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuğun olduğunu açıkladı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor
Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Düzce'de soba faciası! Kadın öldü, babası ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı