ABD'nin savunma bakanı İran savaşındaki 'acımasızlığı' itiraf etti dediği lafa bakın

İRAN'da ABD kız okulunu vurmuş ve katliam yapmıştı. ABD Savunma bakanından gelen açıklama İran savaşında "acımasız" olacaklarının itirafı oldu. ABD genelkurmay başkanı ile basın toplantısı yapan Pete Hegseth, “Bizim amacımız acımasızca, vazgeçmeden bu hedefi gerçekleştirmek." dedi. Pete Hegseth keyifli bir havada gülerek yaptığı açıklamada 'Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz' diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi ABD 28 Şubat'ta İran'da bir okulu vurmuş ve 168 öğrenciyi öldürmüştü. ABD Genelkurmay başkanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 'İran savaşında 'acımasız' olacaklarını ilan etti. ABD Savunma Başkanı Pete Hegseth şu açıklamayı yaptı:

BUGÜN EN YOĞUN SALDIRI OLACAK

-"İran'da öncelikli hedefimiz füzeler ve savunma altyapısını yok etmektir. Özellikle İran donanması temel hedefimiz.

-İran çaresiz ve yalnız. Ağır yenilgi içindeler.

-Bugün saldırıların en yoğun günü olacak.

-Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz





-İran hava sahasında rahatlıkla uçabiliyoruz.Şu an çok güçlü bir yerdeyiz. ABD Başkanına her türlü seçeneği sunmuş durumdayız. Ne kadar süreceğini baştan söylemiştik. Ne kadar süreceğine başkan karar verecektir.

ACIMASIZCA VURACAĞIZ

-“Bu sonu gelmeyen uzatılmış bir çatışma değil.”

-“Bizim amacımız acımasızca, vazgeçmeden bu hedefi gerçekleştirmek."

BİZ LİDERLİK EDİYORUZ

-“İsrail bizim çok güçlü ortağımız. İsrail’in kendi hedefleri var, onlar kendi hedeflerine çalışıyor. Biz kendi hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”

-Biz herhangi bir yere doğru (İsrail tarafından) çekilmiyoruz, biz liderlik ediyoruz. Nereye gittiğimize biz karar veriyoruz.

-“Biz en güçlü 2 hava kuvvetlerine sahip ülkeyiz.”

OKULLARDAN FÜZE ATILIYOR İDDİASI

-"İran okullardan ve hastanelerden füze fırlatıyor. Bu sonsuz bir savaş değil. Saldırıya geçmemiz için daha davetkar bir ortam oluşturdular. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etsin istemiyoruz. Hiçbir ülke bizim kadar sivil zaiyatı önlemek için önlem almadı. Odaklı şekilde ilerliyoruz, saldırıyoruz. Efektif verimli şekilde saldırıyoruz.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise şöyle konuştu:

-“Düşmanın ne yaptığını takip ediyoruz ve biz daha hızlı adapte oluyoruz. -“Savaşıyorlar, buna saygı duyuyorum ama onlara ne düşündüğümüzü söylemememiz gerekiyor.”