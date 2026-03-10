CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak

SİLİVRİ'de bugün içerde dava dışarda CHP grup toplantısı vardı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davası dolayısıyla TBMM'de yaptığı haftalık grup toplantısını Silivri'de yaptı. Özgür Özel'in gündeminde mahkeme heyetinin 'likayatı' ve Ekrem İmamoğlu vardı. Özel, hakkında başlatılan soruşturmaya da 'hodri meydan' diyerek yanıt verdi.

Abone ol

SİLİVRİ'de İBB davası görülürken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) haftalık grup toplantısını Silivri Dayanışma Çadırı'nda yaptı.

Silivri'deki dayanışma çadırında yapılan CHP grup toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK

Özgür Özel konuşmasında mahkeme heyetini eleştirdi, Ekrem İmamoğlu için "cumhurbaşkanı olacak" dedi. Yaşanan sürece FETÖ'cülerin Ergenekon dönemine benzeten Özgür Özel şunları söyledi:

- Şimdi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza yazılan iddianameye 'tuğla gibi' diyorlar... Namusumla kefil olduğum bir şey vardır Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu ülkenin vicdanında beraat edecektir"

-Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak"

İMAMOĞLU DAVASI MAHKEME HEYETİ

-Türkiye siyasi tarihinin en zor üç davasından biridir. Ne beklersin? Çok tecrübeli bir hakim ve heyet beklersin. Koydukları hakim birinci sınıf olmak için avukatlık yaptıkları süre de eklenerek birinci sınıf oluyor.

-Bütün acziyetiyle bu beyefendi orada dururken yanındaki iki üye hakimlik, savcılık sınavına hazırlanıyorum falan diyorlardı.

SÖKE SÖKE SÖZÜ ALDI

-Böyle bir davaya verdiğin mahkeme heyetinde zerre şüphe olmayacak ki adil yargılanıyoruz diyeceğiz. Ekrem Başkan 'usule yönelik sözüm var, ilk benim konuşmam lazım' diyor. 'Dinlemeyeceğim seni' diyor.

-Bugün cübbeyi içeride giymiş, oldu mu diye de bakmış.

-Ekrem Başkan konuşacağım deyince de ilk ben konuşacağım diyor. Şov yapacaktı hakim izin vermedi dendi. Bugün bal gibi de izin verdi. Ne haber? Söke söke sözü aldı ve tarihe geçecek bir savunma yaptı.