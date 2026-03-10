ABD Başkanı Trump: İran ile görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada İran ile görüşebileceğini söyledi.

Orta Doğu'da 11 gündür süren ABD-İsrail-İran savaşında çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'tan Fox News'e verdiği demeçte "İran ile görüşmeye istekliyim, onlarla konuşabilirim" dedi.

İran ile doğrudan iletişim konusunda açık kapı bırakan Trump, "Aslında artık konuşmamıza gerek yok, hani şöyle bir düşününce, ama mümkün." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Orta Doğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." dedi.

Rusya'dan Orta Doğu için arabuluculuk teklifi

Başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarını ifade etti.

Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif ettiğini anımsattı. Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede dile getirdi. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediklerini belirten Peskov, Rusya'nın İran'a istihbarat bilgileri sağladığı yönündeki iddiaları yorumsuz bıraktı.

Savaşta can kaybı artıyor

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırıların ardından İran tarafında can kaybının 11 günde 1230'a, yaralı sayısının ise 1473'e yükseldiği bildirildi. ABD ise şimdiye kadar 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...