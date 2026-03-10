BIST 13.091
DOLAR 44,04
EURO 51,27
ALTIN 7.319,18
HABER /  DÜNYA

Ali Laricani'den Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt

Ali Laricani'den Trump'ın İran'a yönelik tehdidine yanıt

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehditlerine, "İranlılar korkmuyor" diyerek cevap verdi.

Abone ol

Laricani'den Trump'a yanıt: "İran halkı boş tehditlerinizden korkmuyor"
ANKARA (AA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehditlerine, "İranlılar korkmuyor" diyerek cevap verdi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın yeniden bir ulus olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getirecek şekilde saldırılar düzenleyeceği" tehdidine yanıt verdi.

Laricani paylaşımında, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün acı günü
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
CHP grubu Silivri'de yaptı! Özgür Özel: İmamoğlu çıkacak cumhurbaşkanı olacak
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
Diyarbakır'da 2 polis yaralandı
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
İsrail'den Harem'i İbrahim Camisi'ne ibadete gidenlere sınırlama
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı