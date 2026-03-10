BIST 13.142
DOLAR 44,05
EURO 51,33
ALTIN 7.338,62
HABER /  GÜNCEL

Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer

Galatasaray-Liverpool maçı için ulaşımda ek sefer

İETT, bu akşam oynanacak Galatasaray–Liverpool karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde oluşması beklenen taraftar yoğunluğu için ek ulaşım planlaması yaptı. Rams Park’a ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla mevcut seferlere ek olarak 60 otobüs ve 80 metrobüs seferi düzenleneceği açıklandı.

Abone ol

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Galatasaray–Liverpool maçı öncesi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlem aldı.

İETT’den yapılan açıklamaya göre, saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde stadyum çevresindeki ulaşım talebini karşılamak amacıyla ek seferler devreye alınacak.

60 OTOBÜS VE 80 METROBÜS DAHA SEFERE ÇIKACAK

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, 18.45’ten sonra bölgede planlanan 458 otobüs seferine ilave olarak 60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi. Ayrıca metrobüs hattında da yoğunluk göz önünde bulundurularak 80 ek metrobüs seferi planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen ek seferlerle birlikte taraftarların stadyuma daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı.

İETT mesajında ayrıca, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil ettiğine dikkat çekilerek sarı-kırmızılı takıma başarı dileğinde bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Türk Telekom'dan 5G çağında "Yeni Nesil Tarifeler"
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İdam edildiği söyleniyordu! İran'dan İsmail Kaani açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Gazze’de can kaybı 72 bin 134’e ulaştı
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları küplere bindiren sözler!
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
E-Nabız'a yeni özellik geldi reçete yazılan hastalara büyük kolaylık
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez
Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez
ABD'de çarpıcı İran anketi: Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor
ABD'de çarpıcı İran anketi: Trump kendi ülkesinde kan kaybediyor
Onuachu Trabzonspor tarihine geçme fırsatını yakaladı
Onuachu Trabzonspor tarihine geçme fırsatını yakaladı
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama