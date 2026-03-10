Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'nun, Chef Operating Officer (COO) görevine, şirketin bağlı bulunduğu Avusturya Postanesinde Strateji, Dijital ve İnovasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapan Andreas Thöni atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, Lead 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve bölgesel büyüme hedeflerine paralel olarak organizasyonel dönüşümünü sürdürüyor.

Yeni yönetim yapısı ve stratejik dönüşüm adımlarıyla sektördeki yenilikçi konumunu güçlendirmeyi ve küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı amaçlayan şirket, COO görevine, şirketin bağlı bulunduğu Avusturya Postanesinde Strateji, Dijital ve İnovasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapan Andreas Thöni’yi atadı. Andreas Thöni, Aras Kargo'da Operasyon, Bilgi Teknolojileri ve iştiraki Aras Dijital'e liderlik edecek.

Viyana Teknik Üniversitesinden İşletme Bilişimi alanında doktora derecesine sahip olan Andreas Thöni, yüksek lisans eğitimini Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesinde Uluslararası İşletme alanında tamamladı.

Kariyerine Austrian Airlines, Deloitte ve Siemens gibi küresel şirketlerde bilişim, proje yönetimi ve operasyon alanlarında deneyim kazanarak başlayan Andreas Thöni, ardından McKinsey & Company bünyesinde teknoloji, taşımacılık ve lojistik sektörlerinde uluslararası strateji ve dönüşüm projeleri yürüttü.

Avusturya Posta Grubu'na 2017'de katılan Thöni, şirketin stratejik dönüşüm ve kurumsal gelişim ajandasının şekillenmesinde kritik roller üstlendi. Avusturya Postanesinde 2019'dan bu yana Grup Stratejisi, Dijital ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı (EVP) olarak görev yapan Thöni, grubun dijital yol haritasını belirleme, yeni iş modelleri geliştirme ve inovasyon odaklı kurum kültürü oluşturma süreçlerine liderlik ediyor.

Operasyonlarda veri ve teknoloji odaklı dönüşüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo COO'su Andreas Thöni, Aras Kargo'nun güçlü operasyonel birikimini, dijital dönüşüm ve inovasyon vizyonuyla birleştirerek ileriye taşımanın kendisi için heyecan verici bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Thöni, amaçlarının veri odaklı stratejiler ve teknolojik yatırımlarla operasyonel mükemmelliği sürdürülebilir kılmak ve müşteri deneyimini her aşamada daha akıllı, daha hızlı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Avusturya Postanesi ile olan sinerjimizi güçlendirerek, sektörde fark yaratan iş modelleri geliştirmeye ve dijital yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.