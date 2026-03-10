Hakan Fidan'dan İran'a 'hava sahası' uyarısı! Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Fidan 'Türk hava sahasının ihlali kabul edilemez' uyarısında bulunurken, Arakçi füzelerin İran kaynaklı olmadığını belirtti.

Abone ol

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş 2. haftasında da tüm şiddetiyle devam ediyor. Füzeler peş peşe ateşlenirken, Türk hava sahasına giren 2 füze de imha edildi. Yaşanan olaya tepkiler yükselirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"HAVA SAHAMIZIN İHLALİ KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

"FÜZELER İRAN KAYNAKLI DEĞİL"

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti. Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.