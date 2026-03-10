BIST 13.109
Yavaş'tan 'İBB Davası' çağrısı: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek duruşmaların TRT başta olmak üzere tüm televizyon kanallarından canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu yargılandığı 402 sanıklı davanın 2. gününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davanın kamuoyu önünde canlı yayınlanması gerektiğini söyledi.

Yavaş'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız.

Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor.

Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır.

Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün.

Çünkü mesele yalnızca birkaç kişinin yargılanması değil; milyonlarca insanın geleceğe dair duyduğu güven meselesidir.

Ben, adaletin en güçlü teminatının milletin vicdanı olduğuna inanıyorum."

