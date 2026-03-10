BIST 13.069
İran Hükümet Sözcüsü, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuğun olduğunu açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında en küçüğü 8 aylık bir bebek olmak üzere 206 kadın ve çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, "Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

