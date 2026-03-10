İBB davasında İmamoğlu'nun jandarma krizi! Hakim ile diyaloglarına bakın

İBB davasının ikinci duruşması dün olduğu gibi bugün de krizle başladı. Ekrem İmamoğlu duruşma salonunda 4 jandarmanın arasına oturtulunca tepki gösterdi. Hakim Ekrem İmamoğlu'nun tepkisine karşılık verdi : "4 tane jandarma oturmasının ne sıkıntısı var? Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Yargılamaya niyetim var. Dünden beri sizin yüzünüzden yargılama yapamıyorum".

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasının 2. günü gerilimli başladı. İlk kriz avukatlarda çıktı. Duruşmaya girişte avukatlara kimlik kontrolü zorunluluğu getirilmesi gerginliğe neden oldu. Avukatların tepkisinden sonra uygulamadan vazgeçilerek avukatlar salona alındı. Duruşmanın ikinci gününde iddianame okunuyor.

İMAMOĞLU'NUN JANDARMA GERİLİMİ

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun salona alınmasında da kriz çıktı. Heyet başkanı gelmeden jandarma, Ekrem İmamoğlu’nu yerine oturtmaya çalıştı. İmamoğlu, “Ben oturmayacağım, ayakta kalacağım” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun etrafında 4 jandarmanın bulunması da mesele oldu.

İMAMOĞLU İLE MAHKEME BAŞKANI ARASINDAKİ DİYALOG

Duruşmada mahkeme başkanı Selçuk Aylan’la Ekrem İmamoğlu arasında yine sözlü tartışma yaşandı. Aralarındaki diyalog şöyle oldu:

İmamoğlu: Usulsüzlük var.

Mahkeme başkanı: Nerede usulsüzlük var?

İmamoğlu: Ayağa kalkın kardeşim ya.

Mahkeme başkanı: Bu duruşmanın bir düzeni var, söz hakkı vereceğiz.

İmamoğlu: Söz hakkı vermediniz. Ben buradan kalkmam gereken zamanı da bilirim, siz söylemeyeceksiniz.

Mahkeme başkanı: Duruşma düzenini sağlamadan, sanıklar yerini almadan başlamıyorum.

-İmamoğlu: Bu şekilde yapmanız yüz karasıdır, bu da alnınıza yapıştı. Biz buraya gelip sakin sakin güne başlamak istedik. Önümde, arkamda, sağımda, solumda jandarma varken böyle savunma yapamam. Kimden talimat alıyorsunuz?"

-Mahkeme Başkanı: Biz kimseden talimat almıyoruz. 4 tane jandarma oturmasının ne sıkıntısı var?

İmamoğlu: Benden korkmayın, ben seni korumaya geldim.

Mahkeme başkanı: Ekrem Bey, beni korumayın. Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok.

İmamoğlu: Sizin yargılamaya niyetiniz yok.

Mahkeme başkanı: Biz sizin yüzünüzden dünden beri yargılamaya başlayamadık. Dün söz hakkı vermediğim hâlde ısrarla kürsüye geldiniz.

İmamoğlu: Ben belki avukatımın yanına geldim şu an.

Mahkeme başkanı: Burası sizin rahat rahat gezeceğiniz yer değil.