AB'den yeşil pasaport ve vize açıklaması: Türk yetkililerin elinde

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, vize serbestisi için kalan 6 kriterin tamamlanması yerine, sorunun "yeşil pasaport" kapsamı genişletilerek çözülmeye çalışıldığını söyledi. "Vize serbestisi Türk yetkililerin elinde" diyen AP Raportörü Amor, dış güvenlikte uyum vurgusu yaparken, "AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var" söylemlerinin karşılığı olmadığını savundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Brüksel’de bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelerek Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumu, tam üyelik süreci ve vize serbestisi gibi kritik başlıklarda önemli açıklamalarda bulundu. Amor, ilişkilerin "adaylık" zemininden kayarak "stratejik ortaklık" eksenine oturduğuna dikkat çekti.

"ADAY ÜLKE" KİMLİĞİ YERİNİ "STRATEJİK ORTAKLIĞA" MI BIRAKIYOR?

Toplantıda Türkiye’nin AB ile yürüttüğü süreci değerlendiren Amor, "stratejik ortaklık" kavramının adaylık sürecinin önüne geçtiğini ifade etti. İlişkilerdeki bu eksen kaymasını çarpıcı bir tespitle yorumlayan Raportör, "AB ile ne kadar çok ‘ortak’ olarak görünürseniz, o kadar az ‘aday ülke’ olarak değerlendirilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

BirGün'ün haberine göre; Türkiye’nin katılım sürecinin duraklamış olması sebebiyle ilişkilerin farklı alanlarda şekillendiğini vurgulayan Amor; ticaret, enerji ve gaz gibi başlıkların bu süreçte "yeniden keşfedilen" iş birliği alanları haline geldiğini belirtti.

VİZE SERBESTİSİNDE "YEŞİL PASAPORT" TERCİHİ İDDİASI

Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan Schengen vizesi muafiyeti hakkında da konuşan Nacho Sanchez Amor, vize serbestisinin önündeki engellerin kaldırılmasının tamamen Türk yetkililerin inisiyatifinde olduğunu savundu.

Vize serbestisi için belirlenen 72 kriterden geriye sadece 6 kriterin kaldığını hatırlatan Amor, sürecin tamamlanamamasına ilişkin şu iddiayı paylaştı:

"Üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu vize serbestisini tamamlamak yerine yeşil ve hizmet pasaportunun kapsamını genişleterek çözmeyi tercih ediyorlar."

KATILIM SÜRECİ İÇİN "DIŞ GÜVENLİK UYUMU" ŞARTI

Türkiye’nin durma noktasına gelen AB katılım sürecinin tekrar canlanabilmesi için bir şartı dile getiren Amor, Türkiye’nin dış güvenlik politikaları konusunda Avrupa Birliği ile uyum sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Brüksel’de düzenlenen iş zirvelerinde sıkça dile getirilen "Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var" şeklindeki söylemleri de eleştiren Raportör, bu tür yaklaşımların AB nezdinde bir karşılığı olmadığını ve bu ifadelerin "propaganda söylemi" niteliği taşıdığını ifade etti.